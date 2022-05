Vaiolo delle scimmie | cos' è | quali sono i sintomi e come si trasmette

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - zyon_16 : @serwinem @dottorbarbieri Ma chi ha detto del vaiolo che l hanno inventato nel 2019!nel trafiletto dice il vaccino… - News24_it : Usa: Massachusetts, accertato un caso di vaiolo delle scimmie - Agenzia ANSA -

scimmie , accertato il primo caso anche in Italia. Questa zoonosi silvestre (passaggio del virus dagli animali selvatici all'uomo) era già stata accertata in diversi Paesi europei ed ora ...Lo afferma la stessa Oms in relazione ai casi discimmie segnalati, a partire dall'inizio di maggio, in Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti. Oggi un caso, e altri due sospetti, sono ...Per questo le autorità sanitarie inglesi hanno sollecitato le persone omosessuali o bisessuali a segnalare eventuali sintomi riconducibili alla malattia. In UK i casi sarebbero 7, in Portogallo 5 acce ...Individuato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie, si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole ...