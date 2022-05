Vaiolo delle scimmie: come si trasmette, sintomi e mortalità. Cosa sappiamo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 maggio 2022 - Regno Unito, Spagna, Portogallo, Italia, Usa, Svezia: sono questi i paesi finora con casi confermati di Vaiolo delle scimmie . Il virus è comparso il 7 maggio nel Regno Unito : ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 maggio 2022 - Regno Unito, Spagna, Portogallo, Italia, Usa, Svezia: sono questi i paesi finora con casi confermati di. Il virus è comparso il 7 maggio nel Regno Unito : ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - CordioliMirco : RT @venetolink: c'è anche #Fauci nel Brevetto #Vaccino contro il Vaiolo delle Scimmie- STUPOREEEEE -