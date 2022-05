Vaiolo delle scimmie, come si trasmette e il ruolo del vaccino nella protezione (Di giovedì 19 maggio 2022) Sta facendo notizie il fatto che sia stato identificato il primo caso di Vaiolo delle scimmie in Italia. È successo allo Spallanzani di Roma e riguarda una persona che è rientrata dalle Canarie. Sul tema, intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, è stato il professor Matteo Bassetti che ha fatto un po' di chiarezza sulla situazione. «È molto simile – ha spiegato il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova - al Vaiolo umano. Però per fortuna dà una forma molto più leggera. I dati di mortalità del Vaiolo non si ripropongono per quanto riguarda il Vaiolo della scimmia. Siccome è stata dimostrata la trasmissione interumana bisogna fare molta attenzione». Vaiolo delle scimmie, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 19 maggio 2022) Sta facendo notizie il fatto che sia stato identificato il primo caso diin Italia. È successo allo Spallanzani di Roma e riguarda una persona che è rientrata dalle Canarie. Sul tema, intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, è stato il professor Matteo Bassetti che ha fatto un po' di chiarezza sulla situazione. «È molto simile – ha spiegato il direttoreMalattie Infettive del San Martino di Genova - alumano. Però per fortuna dà una forma molto più leggera. I dati di mortalità delnon si ripropongono per quanto riguarda ildella scimmia. Sicè stata dimostrata la trasmissione interumana bisogna fare molta attenzione»., ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - tittirigo : RT @gallina_di: Vaiolo delle scimmie emergenza inaspettata? Lo sapevate che esiste già un vaccino approvato...nel 2019? Indovinate chi c'è… - chrean : Ed ecco anche il vaiolo delle scimmie, per non farci mancare nulla. Presto su questi schermi: - negazionisti del v… -