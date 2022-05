Vaiolo delle Scimmie, che malattia è? Il monkeypox virus isolato allo Spallanzani: ecco i sintomi (Di giovedì 19 maggio 2022) Che cos’è il Vaiolo delle Scimmie e come riconoscerlo? Questa è la preoccupazione di tutti in queste ore specie in questo momento tanto atteso, quello in cui le restrizioni stanno svanendo e la libertà torna ad essere reale, ma davvero dobbiamo preoccuparci per l’arrivo di un’altra infezione? Secondo gli studiosi non c’è niente di cui allarmarsi, almeno per ora, ma il fatto è che è stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di Vaiolo delle Scimmie. Secondo quanto si legge in una nota dell’Istituto Superiore di Sanità ci sono una serie di casi di Vaiolo delle Scimmie segnalati in Italia e che adesso sono al vaglio degli studiosi che compongono una task force studiata ad hoc Si tratta ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Che cos’è ile come riconoscerlo? Questa è la preoccupazione di tutti in queste ore specie in questo momento tanto atteso, quello in cui le restrizioni stanno svanendo e la libertà torna ad essere reale, ma davvero dobbiamo preoccuparci per l’arrivo di un’altra infezione? Secondo gli studiosi non c’è niente di cui allarmarsi, almeno per ora, ma il fatto è che è stato identificato all’ospedaledi Roma il primo caso in Italia di. Secondo quanto si legge in una nota dell’Istituto Superiore di Sanità ci sono una serie di casi disegnalati in Italia e che adesso sono al vaglio degli studiosi che compongono una task force studiata ad hoc Si tratta ...

