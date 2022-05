Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Avremo migliaia di casi” – Video (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Finora sono stati accertati una ventina di casi, ne vedremo molti di più: arriveremo a qualche migliaio”. Sono le parole del professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Il vaccino del Vaiolo funziona, chi non l’ha fatto non è coperto” dice a Un giorno da pecora. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Finora sono stati accertati una ventina di, ne vedremo molti di più: arriveremo a qualche migliaio”. Sono le parole del professor Matteo, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Il vaccino delfunziona, chi non l’ha fatto non è coperto” dice a Un giorno da pecora. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

