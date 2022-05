Utili stabili e ricavi in crescita, come stanno gli immobili del Papa (Di giovedì 19 maggio 2022) Riorganizzazione per il mattone del Papa. Lo si scopre leggendo il bilancio 2021 di Società per Gestioni di immobili Roma (Sgir) controllata dall'Istituto per le Opere di Religione (Ior), la banca del Vaticano. La società che affitta una serie di proprietà immobiliari, a marzo dello scorso anno ha restituito e rescisso il contratto di comodato con lo Ior relativo a un immobile sito nel comune di Nettuno in via Palermo e a febbraio scorso ha fatto lo stesso relativamente a due immobili siti a Roma in via delle Montagne Rocciose. Sgir nell'anno ancora segnato dalla pandemia è riuscita però a migliorare il margine reddituale chiudendo con un utile di 620mila euro rispetto ai 529mila euro dell'esercizio precedente a fronte di ricavi all'incirca stabili a 1,8 milioni derivanti dagli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Riorganizzazione per il mattone del. Lo si scopre leggendo il bilancio 2021 di Società per Gestioni diRoma (Sgir) controllata dall'Istituto per le Opere di Religione (Ior), la banca del Vaticano. La società che affitta una serie di proprietàari, a marzo dello scorso anno ha restituito e rescisso il contratto di comodato con lo Ior relativo a un immobile sito nel comune di Nettuno in via Palermo e a febbraio scorso ha fatto lo stesso relativamente a duesiti a Roma in via delle Montagne Rocciose. Sgir nell'anno ancora segnato dalla pandemia è riuscita però a migliorare il margine reddituale chiudendo con un utile di 620mila euro rispetto ai 529mila euro dell'esercizio precedente a fronte diall'incircaa 1,8 milioni derivanti dagli ...

Advertising

tempoweb : Gli immobili del Papa segnano utili stabili ma ricavi in crescita #papafrancesco #immobili #roma #iltempoquotidiano… - Giacinto_Bruno : Trimestrale Snam: ricavi e utile in crescita. Flussi di gas stabili - moneypuntoit : ?? Trimestrale Snam: ricavi e utile in crescita. Flussi di gas stabili ?? -