Usa: stretta dell'Oklahoma, vietati quasi tutti gli aborti (Di giovedì 19 maggio 2022) I legislatori dell'Oklahoma approvano la legge contro l'aborto più severa d'America, vietando quasi tutte le interruzioni di gravidanza. Se il provvedimento sarà firmato dal governatore Kevin Stitt la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) I legislatoriapprovano la legge contro l'aborto più severa d'America, vietandotutte le interruzioni di gravidanza. Se il provvedimento sarà firmato dal governatore Kevin Stitt la ...

Advertising

Mauro73432329 : - borsainside : #Biden vuole una super-regolamentazione per gli #exchange #criptovalute: sarà la fine per il #Bitcoin? - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Quando era a capo della Federal Reserve, Janet Yellen era considerata una colomba a tutto tondo - letsgoheat1000 : trovata altra ridicola nel governo americano ormai c è collezione, se io ho un debito ed il creditore rifiuta il mi… - rumba15342942 : RT @ilgiornale: Quando era a capo della Federal Reserve, Janet Yellen era considerata una colomba a tutto tondo -