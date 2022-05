USA | calcio femminile | raggiunta l’eguaglianza degli stipendi

(Di giovedì 19 maggio 2022) A due anni dalla quarta vittoria ai mondiali della nazionale diamericana nel 2019 la Federazione USA ha preso la decisione di permettere a giocatori e giocatrici di guadagnare la stessa paga e dividere in parti uguali i bonus della FIFA. Finalmente si può parlare di eguaglianza diin USA. Per giungere a questo punto il processo è stato più che faticoso, costellato di diverse cause in tribunale partite proprio dopo quella patita dei mondiali, durante la quale allo stadio si alzò un solo coro: “uguali!”. La vittoria della battaglia perA capo della disputa, la cui vittoria era in realtà attesa da molto e molti, si sono poste principalmente le due stelle americane delMegan Rapinoe e Alex Morgan. ...

