Usa | arriva l’accordo per la parità salariale tra le nazionali di calcio maschile e femminile Biden | “Orgoglioso | colmiamo i divari”

(Di giovedì 19 maggio 2022) La federazione americana diha stabilito latra la nazionale: United States Soccer Federation (Ussf), United States Women’s National Team Players Association (Uswntpa) e United States National Soccer Team Players Association (Usnstpa) hanno concordato termini di accordi di contrattazione collettiva “storici e unici nel loro genere”. Resteranno in vigore fino al 2028 e prevedono appunto “condizioni economiche identiche” per maschi e femmine. L’intesa mette fine ad anni di contenzioso, con l’impegno in prima linea della star Megan Rapinoe. “Questi termini economici includono un compenso identico per tutte le competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, e l’introduzione dello stesso meccanismo di compartecipazione alle entrate commerciali per entrambe le squadre” ...