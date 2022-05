Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo in lacrime lascia lo studio, Ida reagisce, Veronica scelta fatta (Di giovedì 19 maggio 2022) Sulle battute finali di quest’ultima stagione, il trono classico e over di Uomini e Donne non smette di regalarci sorprese e inediti colpi di scena. Ida e Riccardo sono tornati di nuovo protagonisti al centro dello studio, mentre i due tronisti del trono classico si preparano a fare la loro scelta. Ecco cosa succederà nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 maggio 2022) Sulle battute finali di quest’ultima stagione, il trono classico e over dinon smette di regalarci sorprese e inediti colpi di scena. Ida esono tornati di nuovo protagonisti al centro dello, mentre i due tronisti del trono classico si preparano a fare la loro. Ecco cosa succederà nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkyTG24 : La U.S. Soccer diventa la prima Federazione al mondo a rendere pari i premi in denaro della Coppa del Mondo FIFA as… - nzingaretti : Lavoro e sicurezza: un passo avanti nel Lazio con la nuova legge su appalti. Più qualità e sicurezza sul lavoro, p… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Reloadedmaxxxi : RT @Camillamariani4: Su rete4 c'è l'elogio della cretina svedese..sapete perché le donne finiscono in certe posizioni? Perché non si trovan… - Fabiorapiti : @belladinotte23 E si evince la semplicità di noi uomini. E quanto sono complicate le donne.?? -