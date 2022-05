Uomini e donne anticipazioni, puntata del 19 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Le anticipazioni di Uomini e donne ritornano con un nuovo ciclo di appuntamenti del popolare programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo alla puntata che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale5. anticipazioni trono classico Protagonista assoluta della puntata di Uomini e donne di oggi sarà Veronica che prenderà una decisione clamorosa dopo le esterne con Andrea, Matteo e Federico. Con i primi due è scappato addirittura un bacio convincendo la tronista a chiedersi come mai con Federico non sia scattata la scintilla giusta. La sorpresa di questa puntata, quindi, sarà proprio la decisione di Veronica di interrompere il corteggiamento di Federico rimanendo con Andrea e ... Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022) Lediritornano con un nuovo ciclo di appuntamenti del popolare programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte leriguardo allache andrà in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale5.trono classico Protagonista assoluta delladidi oggi sarà Veronica che prenderà una decisione clamorosa dopo le esterne con Andrea, Matteo e Federico. Con i primi due è scappato addirittura un bacio convincendo la tronista a chiedersi come mai con Federico non sia scattata la scintilla giusta. La sorpresa di questa, quindi, sarà proprio la decisione di Veronica di interrompere il corteggiamento di Federico rimanendo con Andrea e ...

