Un'opera del Liceo Artistico di Eboli sarà esposta alla IV Biennale dei Licei Artistici

Un progetto artistico interdisciplinare elaborato da un'allieva del Liceo Artistico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Perito-Levi" di Eboli è stato ammesso alla IV Biennale dei Licei Artistici, l'importante concorso nazionale voluto dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici e organizzato dall'Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici che si terrà a Roma nello Spazio WEGIL dal 3 al 18 Novembre 2022. Il titolo dell'opera è "Lo straniero apolide". E' stata progettata da un'allieva del Liceo Artistico dell'IIS "Perito-Levi" di Eboli, diretto dalla prof. Laura Cestaro.

