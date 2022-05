Uno studio, sintomi da long Covid per il 17% di bambini e adolescenti (Di giovedì 19 maggio 2022) SORRENTO (ITALPRESS) – Il 17% dei bambini e degli adolescenti italiani che hanno avuto una infezione da Covid-19 manifesta a distanza di tre mesi sintomi da long Covid, tra i quali i più comuni sono la congestione nasale, il mal di testa e l’affaticamento, mentre il più persistente nel tempo sembra essere l’insonnia. I dati emergono dal primo studio prospettico sul long Covid condotto sui bambini e gli adolescenti italiani, coordinato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, i cui risultati preliminari vengono illustrati oggi al 77° Congresso della Società Italiana di Pediatra, in corso a Sorrento.Lo studio, iniziato a novembre 2021 e che terminerà a marzo 2026, condotto su 14 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) SORRENTO (ITALPRESS) – Il 17% deie degliitaliani che hanno avuto una infezione da-19 manifesta a distanza di tre mesida, tra i quali i più comuni sono la congestione nasale, il mal di testa e l’affaticamento, mentre il più persistente nel tempo sembra essere l’insonnia. I dati emergono dal primoprospettico sulcondotto suie gliitaliani, coordinato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, i cui risultati preliminari vengono illustrati oggi al 77° Congresso della Società Italiana di Pediatra, in corso a Sorrento.Lo, iniziato a novembre 2021 e che terminerà a marzo 2026, condotto su 14 ...

