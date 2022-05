Una vita anticipazioni: Soledad rischia grosso, Marcos pronto a ucciderla, lo farà? (Di giovedì 19 maggio 2022) Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo con le anticipazioni di domani, 20 maggio 2022 ricordandovi anche che quella del venerdì non sarà l’ultima puntata della soap spagnola, anzi. Il fine settimana di Canale 5 si arricchisce e Una vita andrà in onda con le puntate lunghe sia al sabato che alla domenica. Per cui segnate questo cambiamento sul calendario. Ma vediamo adesso le anticipazioni di domani: in onda la seconda parte dell’episodio 1390 di Acacias 38. Nervi tesi tra Rosina e Carmen: le due signore hanno scoperto della proposta fatta sia da Ramon che da Liberto. Le due famiglie a quanto pare, si sfideranno per acquistare il ristorante… Chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo con ledi domani, 20 maggio 2022 ricordandovi anche che quella del venerdì non sarà l’ultima puntata della soap spagnola, anzi. Il fine settimana di Canale 5 si arricchisce e Unaandrà in onda con le puntate lunghe sia al sabato che alla domenica. Per cui segnate questo cambiamento sul calendario. Ma vediamo adesso ledi domani: in onda la seconda parte dell’episodio 1390 di Acacias 38. Nervi tesi tra Rosina e Carmen: le due signore hanno scoperto della proposta fatta sia da Ramon che da Liberto. Le due famiglie a quanto pare, si sfideranno per acquistare il ristorante… Chi ...

