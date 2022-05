“Una pena alternativa al carcere è urgente, giusta e possibile” (Di giovedì 19 maggio 2022) Bergamo. “Quando sei in carcere pensi sempre alla libertà. La immagini, la sogni. Poi ti rendi conto che quella condizione così voluta è forse il momento più difficile, se non hai un lavoro, una casa in cui tornare o una famiglia che ti aspetta”. Piergiorgio racconta la sua storia di detenuto ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Falcone e dell’Istituto Mamoli di Bergamo. In silenzio, seduti nell’auditorium di Piazza Libertà, si rendono conto che esiste una realtà dentro la comunità che non può avere vita parallela. Deve essere inclusa nella città con il supporto di istituzioni, associazioni e persone. Capire come fare e perché è urgente agire è stato lo scopo dell’evento Dal carcere al territorio, dal carcere con il territorio: per una comunità inclusiva della pena, proposto nell’ambito di Bergamo Next ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 19 maggio 2022) Bergamo. “Quando sei inpensi sempre alla libertà. La immagini, la sogni. Poi ti rendi conto che quella condizione così voluta è forse il momento più difficile, se non hai un lavoro, una casa in cui tornare o una famiglia che ti aspetta”. Piergiorgio racconta la sua storia di detenuto ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Falcone e dell’Istituto Mamoli di Bergamo. In silenzio, seduti nell’auditorium di Piazza Libertà, si rendono conto che esiste una realtà dentro la comunità che non può avere vita parallela. Deve essere inclusa nella città con il supporto di istituzioni, associazioni e persone. Capire come fare e perché èagire è stato lo scopo dell’evento Dalal territorio, dalcon il territorio: per una comunità inclusiva della, proposto nell’ambito di Bergamo Next ...

