"Una monumentale chia***, la riconoscete?": la foto estrema dell'ex moglie della star di Serie A | Guarda (Di giovedì 19 maggio 2022) "La riconoscete dalla monumentale chi***pa?". Dagospia non va tanto per il sottile proponendo uno dei suoi proverbiali, succosissimi foto-indovinelli. La ragazza nella foto, ripresa di spalle in Senza veli e slip invisibile, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, per i trascorsi del suo ex marito. Si tratta infatti della statuaria, bellissima Erjona Sulejmani, modella, influencer e showgirl albanese che tra il 2015 e il 2017 è stata sposata con Blerim Dzemaili, centrocampista di corsa e quantità (ma anche buona qualità) che in Serie A ha vestito con discreto successo le maglie di Napoli, Torino, Parma, Bologna e Genoa. Un bel curriculum, non c'è che dire. Oggi è tornato nello Zurigo, in Svizzera, Paese di cui ha la cittadinanza nonostante sia nato a Tetovo, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) "Ladallachi***pa?". Dagospia non va tanto per il sottile proponendo uno dei suoi proverbiali, succosissimi-indovinelli. La ragazza nella, ripresa di spalle in Senza veli e slip invisibile, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, per i trascorsi del suo ex marito. Si tratta infattia statuaria, bellissima Erjona Sulejmani, moa, influencer e showgirl albanese che tra il 2015 e il 2017 è stata sposata con Blerim Dzemaili, centrocampista di corsa e quantità (ma anche buona qualità) che inA ha vestito con discreto successo le maglie di Napoli, Torino, Parma, Bologna e Genoa. Un bel curriculum, non c'è che dire. Oggi è tornato nello Zurigo, in Svizzera, Paese di cui ha la cittadinanza nonostante sia nato a Tetovo, in ...

Marinaliberals : RT @MinervaArmata: Giove troneggia nel monumentale gruppo in biscuit, una vera ed imponente scultura,progettata intorno al 1787 da Filippo… - enfa68 : RT @MinervaArmata: Giove troneggia nel monumentale gruppo in biscuit, una vera ed imponente scultura,progettata intorno al 1787 da Filippo… - MinervaArmata : Giove troneggia nel monumentale gruppo in biscuit, una vera ed imponente scultura,progettata intorno al 1787 da Fil… - LaVocedellJonio : #Caltagirone: un importante #progetto nel rispetto del carattere multietnico del #territorio per il #Cimitero Monum… - VedeleAngela : RT @studioverticeml: @Vince7914 ...due anni di intenso lavoro! Musicisti, orchestre, band, coristi e tecnici per una monumentale raffinata… -