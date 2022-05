Una compagnia paga 200 dollari per ogni romanzo letto (Di giovedì 19 maggio 2022) L'esperimento richiede però di segnare di ogni lettura tanti dettagli che serviranno a costruire un database letterario Un sito internet paga 200 dollari solo per leggere romanzi. Naturalmente, in inglese. La compagnia si chiama WordRated e ha un form per candidarsi alla posizione sulla propria pagina. L'altra faccia della medaglia è che alla fine della lettura è richiesta la compilazione di un questionario per … Leggi su it.mashable (Di giovedì 19 maggio 2022) L'esperimento richiede però di segnare dilettura tanti dettagli che serviranno a costruire un database letterario Un sito internet200solo per leggere romanzi. Naturalmente, in inglese. Lasi chiama WordRated e ha un form per candidarsi alla posizione sulla propria pagina. L'altra faccia della medaglia è che alla fine della lettura è richiesta la compilazione di un questionario per …

Advertising

L_immaturo : RT @Davidone74: Quando non mi garba un luogo, o una compagnia, educatamente saluto e me ne vado. Evidentemente chi si lamenta del luogo o d… - xliamslavgh : Una bella compagnia di amici - ehmobasta : RT @Davidone74: Quando non mi garba un luogo, o una compagnia, educatamente saluto e me ne vado. Evidentemente chi si lamenta del luogo o d… - YoushowmeP : RT @NMelottoImages: Ricordo le serate in compagnia, seduti sotto i portici della città. Un film,una birra,una sigaretta e tanta leggerezza.… - pianoterralab : RT @Max_Mainardi: A @pianoterralab, ora. @OffTopic_lab ospita la presentazione (con performance) di #Foodification, con gli autori del libr… -