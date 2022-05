Una bellissima sorpresa | ecco come sono stati accolti i turisti alla Stazione Marittima VIDEO

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – L’altro giorno, un gruppo di artisti professionisti, camuffati da addetti ai lavori, ha intonato un grande classico della canzone napoletana. Migliaia di, così,divenuti inaspettatamente spettatori nonché protagonisti dell’iniziativa di promozioneca promossa ddi Napoli. Naturalmente, in rete, ilgià spopola ed è visto in tutto il mondo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

matteorenzi : Certe emozioni non si possono spiegare, bisogna viverle. Grazie a chi ha reso la prima presentazione de Il Mostro u… - lucianonobili : Grazie di cuore a @bobogiac, a Francesca Scopelliti, alla Fondazione Tortora e agli amici di @RadioLeopoldait per a… - SimoneCosimi : C’è una bellissima intervista di Silvia Fumarola a @MetaErmal su @repubblica. Presenta il primo romanzo del cantaut… - furbymemi01 : RT @unissonss: Appena farai un evento del genere anche qui al nord, ci sarò sicuramente Chri. È una cosa bellissima la beneficenza e render… - Demaa017 : RT @unissonss: Appena farai un evento del genere anche qui al nord, ci sarò sicuramente Chri. È una cosa bellissima la beneficenza e render… -

Wired Italia

..."casa", funzionale e accogliente, con percorsi chiari e razionali, espettacolare copertura in vetro, la Vela , sulla passeggiata di 1.482 metri tra gli ingressi Est e Ovest. ...Ogni Grande Slam ènuova opportunità per Djokovic, ha dimostrato di essere sempre bravo a ... 'Ha cercato di non far giocare Djokovic e i tennisti russi' Novak Djokovic, ladedica per la ... Night Sky - Notte stellata è una bellissima opportunità mancata Il presidente della Repubblica alla cerimonia per gli 800 anni dell’Università. Con lui la presidente del parlamento europeo, Metsola: «Questo ateneo è un pezzo della storia della cultura europea» ...Un nuovo video di Hogwarts Legacy ci mostra alcune location realizzate da Avalanche Software: ma quanto sono belle