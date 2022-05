(Di giovedì 19 maggio 2022) Il patatrac era talmente annunciato che nel Pd avanza un sospetto: "La sconfitta sulla commissione Esteri?l'ha cercata, per poter recitare il ruolo da vittima"

Alla fineha imposto il suo Ettore Licheri, ma il malumore interno era fortissimo e dal Pd si è tentato fino all'ultimo di convincerli a cambiare cavallo proponendo Simona Nocerino, vicina a Di ...1 - DAGONOTA L ARTICOLO CONTRO GLI USA DI TORQUATO CARDILLI SUL BLOG DI BEPPE GRILLO Ora i 'Boys' fanno a gara per smarcarsi da Grillo, dopo il post ferocemente anti - americano di Torquato Cardilli, ospitato sul blog. Ma allora, perché lo pagano 300mila euro ... Un "vaffa" a Conte. Centrodestra e Iv eleggono la Craxi dopo il caso Petrocelli. L'ira dei 5s isolati: "Ci vogliono fuori" Il patatrac era talmente annunciato che nel Pd avanza un sospetto: "La sconfitta sulla commissione Esteri Conte l'ha cercata, per poter recitare il ruolo da vittima" ...Non è poi così difficile decifrare il cosiddetto “nuovo corso” del partito di Grillo e Conte. Si tratta di una reinvenzione e ...