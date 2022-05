Un solo cavaliere oppure quattro | L’enigma dell’Apocalisse (Di giovedì 19 maggio 2022) Le figure dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse ci sono abbastanza familiari, dato che quest’espressione è stata utilizzata più volte dalla contemporaneità, anche al di fuori del contesto religioso. I primi cristiani, tuttavia, non si riferivano a quattro individui distinti, bensì a un solo cavaliere… Che cosa rappresentano davvero i quattro Cavalieri dell’Apocalisse? E qual è il loro vero ruolo nell’ultimo libro dei Vangeli? Partiamo col dire che queste figure non sono introdotte per la prima volta nel Nuovo Testamento. Seppur tangenzialmente i cavalieri appaiono già nell’Antico Testamento, nel Libro profetico di Zaccaria e nel Libro di Ezechiele. Un bel dipinto raffigurante i Cavalieri dell’Apocalisse firmato dall’artista russo Victor Vasnetsov ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 19 maggio 2022) Le figure deiCavalierici sono abbastanza familiari, dato che quest’espressione è stata utilizzata più volte dalla contemporaneità, anche al di fuori del contesto religioso. I primi cristiani, tuttavia, non si riferivano aindividui distinti, bensì a un… Che cosa rappresentano davvero iCavalieri? E qual è il loro vero ruolo nell’ultimo libro dei Vangeli? Partiamo col dire che queste figure non sono introdotte per la prima volta nel Nuovo Testamento. Seppur tangenzialmente i cavalieri appaiono già nell’Antico Testamento, nel Libro profetico di Zaccaria e nel Libro di Ezechiele. Un bel dipinto raffigurante i Cavalierifirmato dall’artista russo Victor Vasnetsov ...

Advertising

AlfredoPedulla : Bisognerebbe dire al Cavaliere (non #Berlusconi) che noi su #Dybala fin qui abbiamo fatto il nome di una sola squad… - RRobitt2011 : RT @maestrosospetto: La misura ci è estranea: il nostro desiderio è il desiderio dell'infinito, dello smisurato. Come il cavaliere che si s… - matteopasini_ : LUIS ALBERTO 6.5: Parte dietro a Basic nelle rotazioni, poi dopo il 'Patto dei Parioli' il croato va in crisi e il… - cordismei : MDF: 'Biagio, ma non conta solo il letto nella vita!' MDF alterata col cavaliere senza cavalleria #uominiedonne - Onestep84356153 : @marattin @GuidoCrosetto @PoliticaPerJedi @CarloCalenda E quindi tu, che sei un prode cavaliere senza macchia, dial… -