Un rimorchiatore affonda al largo della Puglia: cinque morti, salvo il comandante (Di giovedì 19 maggio 2022) commenta Un rimorchiatore è affondato al largo della Puglia, a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. Il bilancio è di cinque vittime: unico superstite il comandante, un 63enne ...

CorriereUmbria : Rimorchiatore affondato: 5 morti.Ecco che cosa è successo: nemmeno il tempo di dare l'allarme #bari #rimorchiatore… - TeleAppula : Rimorchiatore affonda a largo Puglia, un morto e 7 dispersi - infoitinterno : Rimorchiatore affonda al largo di Bari: 'L'equipaggio non ha avuto tempo per dare allarme' VIDEO - LiveSicilia : #TRAGEDIA IN MARE, DUE MORTI - SALVATO CATANESE - LiveSiciliaCT : #TRAGEDIA IN MARE, DUE MORTI - SALVATO CATANESE -