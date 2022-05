Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 maggio 2022: decisione clamorosa di Silvia (Di giovedì 19 maggio 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 27 maggio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo alla decisione clamorosa di Silvia, che sceglierà di rimandare la sua partenza dalla città partenopea per stare vicina alla figlia. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 21 al 27 maggio 2022 Angela e Franco chiederanno la collaborazione di Bianca per individuare il misterioso autore della web challenge. Guido e Mariella partiranno per Siena. Una volta raggiunta la città toscana, i due si metteranno al lavoro per smascherare il dottor Sarti, senza però lasciare che il loro compito li ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 19 maggio 2022) Ledi Unaldal 21 al 27ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo alladi, che sceglierà di rimandare la sua partenza dalla città partenopea per stare vicina alla figlia. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trame puntate dal 21 al 27Angela e Franco chiederanno la collaborazione di Bianca per individuare il misterioso autore della web challenge. Guido e Mariella partiranno per Siena. Una volta raggiunta la città toscana, i due si metteranno al lavoro per smascherare il dottor Sarti, senza però lasciare che il loro compito li ...

