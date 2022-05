Un Posto Al Sole anticipazioni: Marina Giordano sparisce, fuga obbligata da Napoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Marina Giordano reagirà alla notizia della gravidanza di Lara. Cosa accadrà? Marina Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Marina Giordano ha appena scoperto la gravidanza di Lara Martinelli. Vediamo insieme la sua reazione e che cosa deciderà di fare nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. La situazione è davvero delicatissima, Roberto Ferri si era finalmente riuscito a riguadagnare un po’ di fiducia e stima da parte di Marina e poi la situazione è precipitata all’improvviso. Nessuno poteva prevedere la gravidanza della Martinelli, nemmeno Lara ... Leggi su direttanews (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlreagirà alla notizia della gravidanza di Lara. Cosa accadrà?UnAl(Raiplay screenshot)ha appena scoperto la gravidanza di Lara Martinelli. Vediamo insieme la sua reazione e che cosa deciderà di fare nelle prossime puntate di UnAl, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. La situazione è davvero delicatissima, Roberto Ferri si era finalmente riuscito a riguadagnare un po’ di fiducia e stima da parte die poi la situazione è precipitata all’improvviso. Nessuno poteva prevedere la gravidanza della Martinelli, nemmeno Lara ...

