Un posto al sole | anticipazioni 19 maggio | la decisione di Silvia

(Di giovedì 19 maggio 2022) Svolta per Giancarlo e, come rivelano ledi Unaldi oggi, giovedì 19. Todisco, di recente, ha raccontato alla Graziani di aver ricevuto un'importante e vantaggiosa proposta di lavoro che gli assicurerebbe un significativo scatto di carriera, ma dovrebbe trasferirsi a Bari. Questa notizia ha destabilizzatoche si è interrogata sul suo futuro con il compagno, anche su sollecitazione di Mariella che ha compreso il suo stato d'animo. La donna, dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, finalmente riuscirà a trovare un accordo con Giancarlo circa il trasferimento in Puglia. Tuttavia, la Graziani si renderà conto di doverne parlare quanto prima con Rossella, soprattutto alla luce delle incomprensioni e dei problemi avuti con la figlia dopo la ...

Advertising

AlbertiCosimo : Arrivano le puntate di Un posto al sole ?? ovvero Un posto a Siena ?? #upas #unpostoalsole @UPAS_Rai #cerry… - Lalletta_75 : @Carmen24583545 Per noi fan di Un posto al sole Palazzo Palladini??sempre nel mio cuore! - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online per voi com… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online p… - Titty48286633 : @Invisibile18 Progetti e speranze fanno parte del nuovo giorno dal primo raggio di sole all’ultima stella che si il… -

Le Lucius, però, hanno molte frecce al loro arco, e se il dancefloor è ilprivilegiato per togliersi la polvere di dosso e tornare a sorridere, la brillantezza della loro scrittura convince ...Sarebbe ad esempio illegittimo un cartello con la lista dei prezzidietro il bancone di un ... purché riguardi lemerci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di ...Sono dati che emergono in uno studio decennale dell'Ufficio Federale di Statistica. Tra le motivazioni per non lavorare a tempo pieno, il 30% delle donne parla della custodia dei figli. Si è diffuso i ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda oggi 19 maggio 2022 su Rai 3, cosa accadrà