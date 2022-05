(Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva, laBBC volta are idiJohnson a Downing Street mentre è alle prese con la prima ondatadi Covid. A ricoprire il ruolo del primo ministro c’è, che dalle prime immagini mostra una trasformazione incredibile. La, precedentemente nota con il titolo diSceptred Isle, è scritta e diretta da Michael Winterbottom e andrà in onda su Sky Atlantic nel Regno Unito entro la fine dell’anno. “Ladrammatica ci porta nelle sale del potere mentre Johnson () è alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita personale e politica”, si ...

CineGiornale1 : Kenneth Branagh, la star è irriconoscibile nei panni del premier Boris Johnson! [FOTO] - BestMovieItalia : Kenneth Branagh, la star è irriconoscibile nei panni del premier Boris Johnson! [FOTO] - - acosmogon : Ma Kenneth Branagh irriconoscibile -

Ora, sono state diffuse le prime immagini ufficiali diBranagh nei panni di Boris Johnson ( QUI ) e l'attore è! Una trasformazione che ricorda, per vicinanza cinematografica, ...... Michael Angarano, David Krumholtz, David Dastmalchian, Matthias Schweighöfer eBranagh . ... l' interprete di Iron Man apparea un primo sguardo, sfoggiando per l'occasione dei ... Un irriconoscibile Kenneth Branagh è Boris Johnson in This England, serie BBC che racconta i primi mesi della pandemia: foto e trailer Kenneth Branagh, svelata la prima immagine dell'attore e regista nei panni del premier inglese Boris Johnson: ed è irriconoscibile!