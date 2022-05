(Di giovedì 19 maggio 2022) A Dritto e rovescio, talk show di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione, sono ospiti in collegamento alcuniche si schierano contro l'invio delle armi all'Ucraina per la difesa contro la Russia. Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale, però coglie subito la palla al balzo notando un poster di, ex dittatore della Russia, alle spalle degli intervistati e ci va giù duro: “Se si sposta un attimo c'è un grande pacifista alle sue spalle, c'è, ha ammazzato qualche decina didi, questo è il pacifismo che voi portate. Poi c'è pure Lenin”. “Non capisco di che cosa state parlando” risponde uno degli attaccati, con l'intervento di Giuseppe Cruciani: “Il ritratto di, dai su. Ma è unquello la dietro, la smetto”. ...

tempoweb : A #Drittoerovescio vengono umiliati i pacifisti pro-#Stalin: "Ha ucciso milioni di persone", "Un criminale" #guerra…

... ia senso unico, che la Russia non può uscire sconfitta dal conflitto in Ucraina (di cui è la sola responsabile) perché una grande nazione e il suo leader non possono essereIo ...Traditi eunanimemente dai nostri governanti e, soprattutto, dai nostri connazionali. Non ... provo vergogna per questo becerume di spioni alla Gassman Alessandro e falsiche, solo ... Ciotti: «Il pacifismo è un’accusa Ben venga, sono quelli che alimentano la rassegnazione e l’industria delle armi» Da "Putin ha già vinto" e "la resa ucraina è ineluttabile" a "non umiliamo troppo la Russia". Previsioni sballate, analisi ribaltate, ma conclusioni sempre uguali: è colpa della Nato. Il fantastico mo ...Putin sembra rassegnato a una lunga e sanguinosa guerra: le sue armi non reggono il confronto con quelle fornite dagli Usa all'Ucraina ...