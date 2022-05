Ultime Notizie – Vaticano, Becciu: “Umiliato da domande pm, ha leso mia dignità e onestà” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il cardinale Angelo Becciu, nel quarto interrogatorio davanti al Tribunale Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita dell’immobile londinese ha detto di essersi sentito Umiliato “in certi tratti dell’interrogatorio” del Promotore di giustizia. In particolare, Becciu ha osservato in una dichiarazione spontanea: “Mi duole dirlo ma sono state avanzate domande, da parte dell’Ufficio del promotore, che hanno leso la mia dignità sacerdotale e la mia onestà personale. Sono stato platealmente apostrofato di fare finta di non intendere o non ricordare, si è addirittura dubitato sulla mia rettitudine nel gestire offerte ricevute dai fedeli, si è cercato di carpire la mia buona fede presentando documenti non firmati o di dubbia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il cardinale Angelo, nel quarto interrogatorio davanti al Tribunaleper lo scandalo finanziario legato alla compravendita dell’immobile londinese ha detto di essersi sentito“in certi tratti dell’interrogatorio” del Promotore di giustizia. In particolare,ha osservato in una dichiarazione spontanea: “Mi duole dirlo ma sono state avanzate, da parte dell’Ufficio del promotore, che hannola miasacerdotale e la miapersonale. Sono stato platealmente apostrofato di fare finta di non intendere o non ricordare, si è addirittura dubitato sulla mia rettitudine nel gestire offerte ricevute dai fedeli, si è cercato di carpire la mia buona fede presentando documenti non firmati o di dubbia ...

