Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | Bassetti | “Avremo migliaia di casi” – Video

"Finora sono stati accertati una ventina di casi, ne vedremo molti di più: arriveremo a qualche migliaio". Sono le parole del professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. "Il vaccino del Vaiolo funziona, chi non l'ha fatto non è coperto" dice a Un giorno da pecora. (immagini raiplay.it)

