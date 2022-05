Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: “Russia licenzia alti ufficiali” (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle Ultime settimane Mosca ha licenziato diversi alti ufficiali che avrebbero commesso gravi errori durante le fasi iniziali dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo scrive l’intelligence britannica, citando tra i ‘silurati’ il generale Serhiy Kisel, “sospeso per non essere riuscito a conquistare Karkhiv”, ed il vice ammiraglio Igor Osipov, che comandava la Flotta russa nel Mar Nero e il cui licenziamento sarebbe dovuto all’affondamento dell’incrociatore Moskva, mentre il capo di Stato maggiore russo, Valeriy Gerasimov, è “probabilmente” al suo posto, “ma non è chiaro se ha ancora la fiducia del presidente Putin”. Secondo il consueto aggiornamento dell’intelligence britannica sul conflitto in Ucraina, “la cultura del capro espiatorio è probabilmente prevalente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Nellesettimane Mosca hato diversiche avrebbero commesso gravi errori durante le fasi iniziali dell’invasione russa dell’. Lo scrive l’intelligence britannica, citando tra i ‘silurati’ il generale Serhiy Kisel, “sospeso per non essere riuscito a conquistare Karkhiv”, ed il vice ammiraglio Igor Osipov, che comandava la Flotta russa nel Mar Nero e il cuimento sarebbe dovuto all’affondamento dell’incrociatore Moskva, mentre il capo di Stato maggiore russo, Valeriy Gerasimov, è “probabilmente” al suo posto, “ma non è chiaro se ha ancora la fiducia del presidente Putin”. Secondo il consueto aggiornamento dell’intelligence britannica sul conflitto in, “la cultura del capro espiatorio è probabilmente prevalente ...

