Ultime Notizie – Svezia e Finlandia in Nato | reazione Russia | news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ladellaall’adesione diallasarà commisurata alla presenza militare dell’Alleanza nei territori di questi due Paesi, ma in ogni caso la sicurezza della Federazione Russa sarà “assicurata”. Lo ha affermato Valentina Matvienko, presidente del consiglio della Federazione Russa, la Camera Alta del Parlamento, in un’intervista al quotidiano Izvestia. “In termini militari ladellasarà proporzionata e adeguata alla presenza dellanei territori di questi due Stati, a che tipo di armi verranno schierate. Ma posso garantire che la sicurezza dellasarà sicuramente assicurata”, ha dichiarato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione