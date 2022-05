Ultime Notizie – Saliola (Manageritalia): “A Roma nel 2025 terziario avrà incidenza pari a 87% valore aggiunto” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Dai dati dell’osservatorio del terziario di Manageritalia, risulta come nel Lazio, a livello di valore aggiunto, il terziario di mercato pesi per il 66,4% (85,3% se si somma anche il terziario non di mercato) confinando il resto dell’economia al 14,7%. Tanto per fare un paragone, la voce ‘resto dell’economia’ in Lombardia pesa per il 27,6%, in Piemonte per il 31,1% ed in Veneto per il 33,3%. Una previsione dell’osservatorio del terziario di Manageritalia stima che nel 2025, a Roma, il terziario avrà un’incidenza pari all’87% del valore aggiunto“. Così Roberto Saliola, presidente di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “Dai dati dell’osservatorio deldi, risulta come nel Lazio, a livello di, ildi mercato pesi per il 66,4% (85,3% se si somma anche ilnon di mercato) confinando il resto dell’economia al 14,7%. Tanto per fare un paragone, la voce ‘resto dell’economia’ in Lombardia pesa per il 27,6%, in Piemonte per il 31,1% ed in Veneto per il 33,3%. Una previsione dell’osservatorio deldistima che nel, a, ilun’all’87% del“. Così Roberto, presidente di ...

