Ultime Notizie – Russia: “Lettere ‘Z’ e ‘V’ non sono simboli militari ufficiali” (Di giovedì 19 maggio 2022) Le Lettere ‘Z’ e ‘V’ “non sono dei simboli (marcatori) ufficiali militari e non comportano un significato particolare” tuttavia “tali simboli nel dato periodo sono riconoscibili e positivamente accolti dai militari e dai cittadini della Federazione Russa, dalle Repubbliche Popolari di Donetsk, Luhansk e da molti altri”. Lo afferma in un documento il ministero della Difesa russo, pubblicato da diversi media, firmato da S. Gusev, vice del capo del dipartimento generale della dirigenza politico militare della forze armate della Federazione Russa. La precisazione, si legge nel documento, “è emanata in merito al chiarimento del significato dei simboli ‘Z’ e ‘V’ e del motivo del loro utilizzo sui mezzi militari delle forze ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Le‘Z’ e ‘V’ “nondei(marcatori)e non comportano un significato particolare” tuttavia “talinel dato periodoriconoscibili e positivamente accolti daie dai cittadini della Federazione Russa, dalle Repubbliche Popolari di Donetsk, Luhansk e da molti altri”. Lo afferma in un documento il ministero della Difesa russo, pubblicato da diversi media, firmato da S. Gusev, vice del capo del dipartimento generale della dirigenza politico militare della forze armate della Federazione Russa. La precisazione, si legge nel documento, “è emanata in merito al chiarimento del significato dei‘Z’ e ‘V’ e del motivo del loro utilizzo sui mezzidelle forze ...

