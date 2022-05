Ultime Notizie – Pnrr, Fedriga: “Da Regioni chieste correzioni per problema costi materie prime ed energia” (Di giovedì 19 maggio 2022) ”Oggi il problema all’ordine del giorno è l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. In tal senso la Conferenza delle Regioni ha già sensibilizzato il Governo per arrivare alle giuste correzioni del Pnrr, visto anche il mutato contesto economico nel quale operare”. E’ quanto afferma il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga in un videomessaggio inviato in occasione del convegno ‘Pnrr priorità e futuro dell’Italia’, promosso da Confederazione Aepi e Adnkronos. ”Il Pnrr deve portare sviluppo e le Regioni intendono collaborare sia sul piano politico che tecnico – aggiunge – La collaborazione istituzionale è fondamentale e lo abbiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) ”Oggi ilall’ordine del giorno è l’aumento deidellee dell’. In tal senso la Conferenza delleha già sensibilizzato il Governo per arrivare alle giustedel, visto anche il mutato contesto economico nel quale operare”. E’ quanto afferma il presidente della Conferenza delleMassimilianoin un videomessaggio inviato in occasione del convegno ‘priorità e futuro dell’Italia’, promosso da Confederazione Aepi e Adnkronos. ”Ildeve portare sviluppo e leintendono collaborare sia sul piano politico che tecnico – aggiunge – La collaborazione istituzionale è fondamentale e lo abbiamo ...

