Ultime Notizie – Intesa Anfir-Coopfond, nuovi strumenti anche per il Pnrr (Di giovedì 19 maggio 2022) Dare vita a nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo della cooperazione. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa firmato oggi tra Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, e Anfir, l’associazione che riunisce le Finanziarie regionali. Un passo importante, sottolineano, sia per cogliere le opportunità offerte dal Pnrr sia per la creazione di una finanza sostenibile, come richiede l’Europa. Il Protocollo è stato siglato al termine dell’iniziativa “Ripresa sostenibile – Il contributo delle Finanziarie regionali e degli strumenti cooperativi” che si è svolto questa mattina presso la Sala Blu della sede di Legacoop nazionale, in via Guattani 9 a Roma. Compie così un ulteriore passo la collaborazione avviata con la realizzazione della ricerca “Finanziarie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Dare vita afinanziari per lo sviluppo della cooperazione. È questo l’obiettivo del Protocollo d’firmato oggi tra, il fondo mutualistico di Legacoop, e, l’associazione che riunisce le Finanziarie regionali. Un passo importante, sottolineano, sia per cogliere le opportunità offerte dalsia per la creazione di una finanza sostenibile, come richiede l’Europa. Il Protocollo è stato siglato al termine dell’iniziativa “Ripresa sostenibile – Il contributo delle Finanziarie regionali e deglicooperativi” che si è svolto questa mattina presso la Sala Blu della sede di Legacoop nazionale, in via Guattani 9 a Roma. Compie così un ulteriore passo la collaborazione avviata con la realizzazione della ricerca “Finanziarie ...

