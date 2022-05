Ultime Notizie – Guerra Ucraina, colloquio tra i capi stato maggiore Usa-Russia (Di giovedì 19 maggio 2022) Il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il capo dello stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, hanno avuto oggi una conversazione telefonica per parlare di “questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina”. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, spiegando che conversazione telefonica è stata “su iniziativa della parte americana”. La scorsa settimana, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno discusso della situazione in Ucraina durante la loro prima conversazione telefonica dallo scoppio del conflitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il capo didelle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il capo dellocongiunto Usa, Mark Milley, hanno avuto oggi una conversazione telefonica per parlare di “questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in”. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, spiegando che conversazione telefonica è stata “su iniziativa della parte americana”. La scorsa settimana, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno discusso della situazione indurante la loro prima conversazione telefonica dallo scoppio del conflitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - zazoomblog : Ultime notizie guerra in Ucraina: telefonata tra i capi degli eserciti Usa e Russia - #Ultime #notizie #guerra… - VesuvioLive : Scontro social tra De Luca e Carfagna, lui scrive: “Colpita”. Lei sbotta: “Tu già affondato” - infoitinterno : Rimini uccide sua moglie e ferisce sua figlia di 13 anni in modo grave: le ultime notizie - umbriajournal_ : Coppa Perugina 2022 a Foligno -