Ultime Notizie – Gas russo | von der Leyen | “Conto in rubli rischia di violare sanzioni”

Gas russo, von der Leyen: "Conto in rubli rischia di violare sanzioni"

Le compagnie energetiche europee che si adeguano al meccanismo imposto dalla Russia per pagare le forniture di gas, che prevede una "conversione" in rubli mediante "conti speciali" presso Gazprombank, "rischiano di violare le sanzioni" imposte dall'Ue alla Russia per la guerra in Ucraina. A dirlo è stata la stessa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante il collegio dei commissari tenutosi a Bruxelles il 27 aprile scorso, riporta il verbale consultato dall'Adnkronos. "Alla fine di marzo – riferiscono le minute, che riassumono le parole della presidente – il presidente russo Vladimir Putin ha pubblicato un decreto che stabilisce che gli acquisti di gas da parte di Paesi considerati 'non amici' devono ora essere pagati in rubli, per mezzo di ...

