Ultime Notizie – Gabellone Aepi | ‘Economia circolare e lavoro a tempo più flessibile’

Bisogna "correre ai ripari per conservare le nostre piccole e medie imprese con un cambio di paradigma, in cui le aziende e i professionisti abbiano convenienza a rispettare la legalità e possano fare affidamento su misure chiare e strutturali". E' quanto ha sottolineato Patrizia Gabellone, vicepresidente Aepi con delega al Welfare, durante una tavola rotonda all'evento 'Pnrr: priorità e futuro dell'Italia' organizzato da Aepi in collaborazione con Adnkronos al Palazzo dell'Informazione a Roma. Gabellone si è soffermata sul fatto che "l'impianto normativo in area lavoro infatti "è sempre stato improntato a obblighi, divieti e sanzionabilità per le inottemperanze" ha detto. Di qui la necessità di introdurre per Aepi una maggiore "flessibilità nella gestione dei contratti a tempo".

