Ultime Notizie – Europa League | Ramsey sbaglia rigore | vince l’Eintracht

l'Eintracht Francoforte vince l'Europa League battendo in finale i Rangers Glasgow per 6-5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si chiudono sull'1-1. Scozzesi in vantaggio con Aribo, che al 57? sfrutta un errore della difesa tedesca e non sbaglia davanti al portiere Trapp. l'Eintracht pareggia al 68? con Borré, che da distanza ravvicinata trova la zampata vincente su cross da sinistra. I supplementari non cambiano il risultato, si va ai rigori. Segnano tutti tranne Ramsey: il centrocampista gallese, arrivato a Glasgow a gennaio dalla Juventus, calcia un penalty orrendo. Palla centrale e debole, Trapp respinge. Borré completa la serata memorabile realizzando l'ultimo rigore: trionfa

