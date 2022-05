Ultime Notizie – Covid, Oms: Italia prima per morti settimanali in Europa (Di giovedì 19 maggio 2022) Italia primo Paese per numero di morti Covid nella Regione europea e seconda a livello mondiale nell’ultima settimana. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 9-15 maggio. “Il numero settimanale più alto di morti Covid nell’ultima settimana” nel mondo “è quello segnalato dagli Stati Uniti (1.849 nuovi decessi; -27%)”. Segue l’Italia con 765 morti settimanali (1,3 ogni 100.000 abitanti), dato comunque in calo del 16% rispetto ai 7 giorni precedenti. Alle spalle della Penisola tricolore ci sono la Russia (724 decessi; -21%), il Brasile (689; +1%) e la Francia (590; -19%). Stringendo l’obiettivo sulla regione europea, l’Italia – oltre ad essere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022)primo Paese per numero dinella Regione europea e seconda a livello mondiale nell’ultima settimana. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 9-15 maggio. “Il numero settimanale più alto dinell’ultima settimana” nel mondo “è quello segnalato dagli Stati Uniti (1.849 nuovi decessi; -27%)”. Segue l’con 765(1,3 ogni 100.000 abitanti), dato comunque in calo del 16% rispetto ai 7 giorni precedenti. Alle spalle della Penisola tricolore ci sono la Russia (724 decessi; -21%), il Brasile (689; +1%) e la Francia (590; -19%). Stringendo l’obiettivo sulla regione europea, l’– oltre ad essere ...

