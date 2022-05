Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 2.567 contagi e 3 morti: bollettino 19 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 2.567 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Nella regione, da quando è scoppiata la pandemia, sono stati registrati 1.735.803 casi di Covid-19, 44.471 (-939) dei quali attualmente positivi, mentre i decessi sono stati 14.626. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 426 persone in area non critica e 20 in terapia intensiva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 2.567 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Nella regione, da quando è scoppiata la pandemia, sono stati registrati 1.735.803 casi di-19, 44.471 (-939) dei quali attualmente positivi, mentre i decessi sono stati 14.626. Negli ospedali delrisultano ricoverate 426 persone in area non critica e 20 in terapia intensiva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - Rojname_com : Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore - RomaDailyNews - AnsaValledAosta : #Covid: 53 nuovi casi positivi e 94 guariti in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore - SalvadorValvo : RT @sole24ore: ?? Italia preoccupata per la “crisi alimentare” innescata dalla guerra in Ucraina. Così il premier Draghi durante l’informati… - VesuvioLive : De Luca attacca la Carfagna, lei gli invia un “Maalox”: questo è il livello dei politici italiani -