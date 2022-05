Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.980 contagi e 27 morti. A Milano 597 casi (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 3.980 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 19 maggio, in Lombardia, a fronte di 36.317 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 10,9%. Nelle Ultime 24 ore sono morte 27 persone, per un totale di 40.369 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 37 pazienti, 2 più di ieri; mentre scende di 51 uniti a 863 il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono 1.368, di cui 597 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 486 nuovi casi, Monza e Brianza con 348, Bergamo con 329, Varese con 298, Como con 242, Pavia con 218, Lecco con 149, Mantova con 145, Cremona con 103, Lodi con 79 e Sondrio con 59. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 3.980 i nuovida coronavirus, 19 maggio, in, a fronte di 36.317 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 10,9%. Nelle24 ore sono morte 27 persone, per un totale di 40.369 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 37 pazienti, 2 più di ieri; mentre scende di 51 uniti a 863 il numero dei ricoverati nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano disono 1.368, di cui 597 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 486 nuovi, Monza e Brianza con 348, Bergamo con 329, Varese con 298, Como con 242, Pavia con 218, Lecco con 149, Mantova con 145, Cremona con 103, Lodi con 79 e Sondrio con 59. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

