Ultime Notizie – Casellati: "Libertà base del progresso ma non è relativismo" (Di giovedì 19 maggio 2022) "Il motore che dà spinta a questo viaggio ottocentenario è oggi come ieri lo stesso: la Libertà come fondamento della cultura e la cultura come linfa vitale di qualsiasi cammino di Libertà. Fuori dalla libertas non ci può essere progresso possibile nel diritto, nella scienza, nella medicina, negli studi umanistici, nell'arte, e quindi non ci può essere crescita sociale. Solo rimanendo fedeli a questa vocazione potremo combattere le insidie contemporanee di una società della conoscenza che troppo spesso confonde la Libertà con il relativismo. E insieme potremo continuare a disegnare l'Europa del progresso attraverso il sapere". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alle celebrazioni per l'800/esimo anniversario dell'Università di ...

