Ultime Notizie – Bari, affonda rimorchiatore italiano: 5 morti, salvo solo il comandante (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono morti i 5 membri dell’equipaggio, 4 italiani e un tunisino, dispersi in mare dopo l’affondamento, nella tarda serata di ieri, del rimorchiatore ‘Franco P’ nel mare Adriatico a circa 52 miglia dal porto di Bari. E’ sopravvissuto solo il comandante, tratto in salvo nella notte dalla motonave croata Split accorsa in zona dopo l’allarme lanciato dalla Centrale operativa della Guardia Costiera che ha coordinato i soccorsi e le ricerche in mare. Soccorsi difficili, con un mare molto mosso e tanto vento. Quattro corpi sono stati fino ad ora recuperati e verranno trasportati dalla motovedetta della Guardia costiera nel porto di Bari; il quinto cadavere è stato avvistato dai soccorritori ma non ancora ripescato. Sulla chiatta che veniva trainata dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Sonoi 5 membri dell’equipaggio, 4 italiani e un tunisino, dispersi in mare dopo l’mento, nella tarda serata di ieri, del‘Franco P’ nel mare Adriatico a circa 52 miglia dal porto di. E’ sopravvissutoil, tratto innella notte dalla motonave croata Split accorsa in zona dopo l’allarme lanciato dalla Centrale operativa della Guardia Costiera che ha coordinato i soccorsi e le ricerche in mare. Soccorsi difficili, con un mare molto mosso e tanto vento. Quattro corpi sono stati fino ad ora recuperati e verranno trasportati dalla motovedetta della Guardia costiera nel porto di; il quinto cadavere è stato avvistato dai soccorritori ma non ancora ripescato. Sulla chiatta che veniva trainata dal ...

