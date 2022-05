Ultime Notizie – Barcellona interessato a Koulibaly, idea Pjanic per il Napoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Il giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è il difensore centrale che l’area sportiva del Barça ha messo nel mirino per puntellare la difesa della squadra blaugrana. Il Barça, al momento, ha altre priorità come rinforzare le posizioni offensive e i terzini, oltre a portare un top player che possa competere con Sergio Busquets in posizione di regista. Sono investimenti forti e necessari, anche se Xavi Hernández ha segnalato la possibilità di inserire un difensore centrale con profilo mancino ed esperienza internazionale. Koulibaly si adatta al profilo ed è già stato contattato per esplorare le opzioni di trasferimento. Il club blaugrana sa che l’operazione sarà molto complicata perché il Napoli è un osso molto duro, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il giocatore del, Kalidou, è il difensore centrale che l’area sportiva del Barça ha messo nel mirino per puntellare la difesa della squadra blaugrana. Il Barça, al momento, ha altre priorità come rinforzare le posizioni offensive e i terzini, oltre a portare un top player che possa competere con Sergio Busquets in posizione di regista. Sono investimenti forti e necessari, anche se Xavi Hernández ha segnalato la possibilità di inserire un difensore centrale con profilo mancino ed esperienza internazionale.si adatta al profilo ed è già stato contattato per esplorare le opzioni di trasferimento. Il club blaugrana sa che l’operazione sarà molto complicata perché ilè un osso molto duro, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale, ...

