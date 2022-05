Ultime Notizie – Anche gli scienziati scherzano, 110 ‘beffe da Nobel’ ne “Il pollo di Marconi” (Di giovedì 19 maggio 2022) Anche gli scienziati scherzano. E tanto. E perfino quelli premiati a Stoccolma con il prestigioso Nobel. Altro che noiosi ‘topi di laboratorio’, i ricercatori di ogni latitudine sono capaci di mettere su ‘beffe da Oscar’, scherzi nemmeno immaginabili per il calibro di chi li ha pensati. Ed ora, a scoprire una galleria di ben 110 scherzi scientifici è il linguista Vito Tartamella che ha raccolto gli aneddoti nel suo nuovo saggio “Il pollo di Marconi” (Ed. Dedalo). “Quando ho scoperto la storia di ‘Stronzo bestiale’ – la firma che si ha apposto un fisico per sottoscrivere un lavoro scientifico pubblicato nel 1987 sul prestigio ‘Journal of Statistical Physics’ – non ho potuto trattenermi. Ho indagato ed ho scoperto un universo di beffe” anticipa all’Adnkronos l’autore Vito Tartamella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022)gli. E tanto. E perfino quelli premiati a Stoccolma con il prestigioso Nobel. Altro che noiosi ‘topi di laboratorio’, i ricercatori di ogni latitudine sono capaci di mettere suda Oscar’, scherzi nemmeno immaginabili per il calibro di chi li ha pensati. Ed ora, a scoprire una galleria di ben 110 scherzi scientifici è il linguista Vito Tartamella che ha raccolto gli aneddoti nel suo nuovo saggio “Ildi” (Ed. Dedalo). “Quando ho scoperto la storia di ‘Stronzo bestiale’ – la firma che si ha apposto un fisico per sottoscrivere un lavoro scientifico pubblicato nel 1987 sul prestigio ‘Journal of Statistical Physics’ – non ho potuto trattenermi. Ho indagato ed ho scoperto un universo di beffe” anticipa all’Adnkronos l’autore Vito Tartamella ...

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Lombardia passa da zona celeste a zona porpora. - junews24com : Perisic Juve, indizio social di mercato? I tifosi si scatenano - VIDEO - - junews24com : Morata Juve (Marca), il club ha deciso: nessun riscatto per lo spagnolo - -