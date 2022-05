Ultimatum ai partiti | Draghi convoca i ministri | basta liti o perdiamo i fondi Pnrr I balneari causa dello scontro | ecco perché

Advertising

annalaurabar : RT @janavel7: Mi sa che stavolta Draghi si è davvero rotto le scatole dei giochini e giochetti di quelli che pensano solo a raccattare due… - janavel7 : Mi sa che stavolta Draghi si è davvero rotto le scatole dei giochini e giochetti di quelli che pensano solo a racca… - Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Ultimatum Draghi ai partiti: «Basta liti o perdiamo i fondi del Pnrr»- Presto che è tardi! ?????? - mickycaruso : RT @ErmannoKilgore: Ultimatum Draghi ai partiti: «Basta liti o perdiamo i fondi del Pnrr»- Presto che è tardi! ?????? - Getterbeem : Ultimatum #Draghi ai partiti: «Basta liti o perdiamo i fondi del Pnrr» -

La colpa è dei, che bloccano l'esame del decreto concorrenza , mettendo a rischio i fondi ... "Così non si va avanti" è pronto a scandire il suoDraghi, stufo delle ripicche e degli ...Appare fuori luogo la polemica e i distinguo innescati in Italia da politici enoti per la ... non riconosceremo mai la Crimea russa Io sono pronto a parlare con Putin, ma senza", ha ...Il premier convoca a sorpresa iun consiglio dei ministri: nel mirino i ritardi sul decreto sulla concorrenza, le liti nella maggioranza e in particolare l’atteggiamento di Salvini ...Arriva l’ultimatum della società per giungere ad una svolta attesa ... a disputare quella che si appresta ad essere la prima semifinale europea per gran parte delle pedine dello Special One. Non ...