Ue | obbligo pannelli fotovoltaici entro il 2025 | il contenuto della proposta

Roma, 19 mag – pannelli fotovoltaici obbligatori dal 2025. Certamente, in modo graduale, ed è solo una delle prime scadenze previste. La proposta della Commissione europea per l'autonomia energetica, transizione e la diversificazione è riportata anche da Tgcom24. pannelli fotovoltaici obbligatori entro il 2025: la proposta REPowerEU è il nome del piano energetico proposto dalla Commssione europea. Un pacchetto di obiettivi per l'efficienza, per l'energia rinnovabile e anche per l'introduzione del graduale obbligo di installare pannelli fotovoltaici entro il 2025. Graduale perché, in realtà, il 2025 riguarderà i nuovi ...

Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - ignaziocorrao : Una delle due direttrici principali del piano europeo per ridurre la dipendenza dal #gas russo, il #RepowerEu rigua… - Corriere : Fotovoltatico, obbligo di pannelli solari su tutti gli edifici: il piano Ue per l’indipendenza da Mosca - _frufru80_ : RT @AxiaFel: Futuro obbligo di pannelli solari sul tetto di ogni casa secondo il Piano UE REPowerEU per il risparmio energetico e la divers… - IlPrimatoN : I contenuti di 'RePowerEu' -