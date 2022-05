UE, entro il 2029 i nuovi edifici, anche residenziali, saranno obbligati a installare i pannelli solari (Di giovedì 19 maggio 2022) La Commissione Europea ha varato il RePowerEU, ambizioso piano che punta a ridurre la dipendenza energetica dal gas russo. Punto prioritario la diffusione rapida delle rinnovabili. ... Leggi su dday (Di giovedì 19 maggio 2022) La Commissione Europea ha varato il RePowerEU, ambizioso piano che punta a ridurre la dipendenza energetica dal gas russo. Punto prioritario la diffusione rapida delle rinnovabili. ...

Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - carlosibilia : La proposta Von der Leyen non può che incontrare il favore del M5S:”Pannelli solari obbligatori nella Ue per tutti… - ZeroLattosio : Quota di mercato del latte senza lattosio, sviluppo globale, entrate, analisi futura entro il 2029 #lattosio - Digital_Day : La Commissione Europea ha varato il RePowerUE, ambizioso piano che punta a ridurre la dipendenza energetica dal gas… - annaBusca : RT @Agenzia_Italia: Il piano energetico europeo contro la Russia _ Un investimento di 300 miliardi di euro e pannelli solari su tutti gli… -