Udc-Pontecagnano Faiano | il nuovo direttivo si presenta alla città 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sabato 21 maggio, alle ore 10:30, presso la Taverna Penta – in via Abate Conforti n.1, in località Sant’Antonio a– si terrà la conferenza stampa dizione delcittadino dell’Udc. Saranno illustrate, inoltre, le linee programmatiche e l’organizzazione del partito sul territorio. All’incontro, presieduto dal commissario provinciale Ernesto Sica, parteciperanno: il segretario cittadino Filippo Troisi, il vice segretario cittadino Pino De Santis, il presidente cittadino Lorenzo La Manna, il presidente onorario Francesco Saverio Panarese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.