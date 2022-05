Ucraina, Stoltenberg è sicuro: 'Kiev può vincere la guerra contro la Russia' (Di giovedì 19 maggio 2022) 'L'Ucraina può vincere questa guerra'. Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il paese di Volodymyr Zelensky ha ancora possibilità per poter rovesciare l'esercito russo e ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) 'L'puòquesta'. Secondo il segretario generale della Nato, Jens, il paese di Volodymyr Zelensky ha ancora possibilità per poter rovesciare l'esercito russo e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina: ha dovuto abbandonare Kiev e Kharkiv e l'offensiva nel Don… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Stoltenberg: 'In stallo l'offensiva russa nel Donbass' #Stoltenberg - fisco24_info : Ucraina, colloquio tra i capi degli eserciti di Usa e Russia. Chiesto l'ergastolo per soldato russo nel processo a… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: 'La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina: ha dovuto abbandonare Kiev e Kharkiv e l'offensiva nel Donbass è… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: 'La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina: ha dovuto abbandonare Kiev e Kharkiv e l'offensiva nel Donbass è… -